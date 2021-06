Gabriel Teixeira marca e Fluminense encerra invencibilidade de 18 jogos do Cuiabá

Com força máxima mesmo em semana decisiva pela Copa do Brasil, o Fluminense enfrentou o Cuiabá e venceu por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De quebra, o Fluminense encerrou uma invencibilidade do Cuiabá que era de 18 jogos.

A vitória sobre o time mato-grossense era encarada pelo Fluminense como uma obrigação, principalmente porque o adversário deverá brigar apenas pela manutenção na elite nacional. Logo, seria inadmissível aceitar qualquer tropeço, ainda mais como mandante.

Leia Também Manifestantes fazem carreata em Brasília contra a Copa América no Brasil

O foco do Fluminense agora volta para a Copa do Brasil, já que na quarta-feira o time enfrentará o Red Bull Bragantino, às 21h30, no interior de São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase. Como venceu o duelo de ida por 2 a 0, os cariocas podem perder por até um gol de diferença para garantir vaga nas oitavas de final.

Com bola rolando, os primeiros 45 minutos em São Januário foram marcados por muito toque de bola e pouca criatividade dos times. Fluminense e Cuiabá procuraram muito pouco o campo de ataque, sendo raros os momentos de finalizações que colocaram os goleiros para trabalhar.

Mas foi justamente tocando a bola que o Fluminense abriu o placar. Aos 39 minutos, Yago Felipe recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro na área. Gabriel Teixeira desviou e mandou para as redes de Walter.

Após o intervalo, o Cuiabá voltou melhor e em 12 minutos criou mais oportunidades do que em todo primeiro tempo. Aos três, Jonathan Cafu chutou cruzado, rente à trave. Depois, aos 12, Pepê arriscou de longe e acertou a trave do goleiro Marcos Felipe, que ainda tocou na bola, evitando a igualdade do time mato-grossense.

Já visando o jogo contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil, o técnico Roger Machado optou por preservar alguns jogadores, caso de Fred, que acabou sendo substituído por Abel Hernández na etapa final. Caio Paulista e Nenê também acabaram deixando o campo mais cedo.

As mudanças do Fluminense forçaram o time a ter mais cautela em campo. O Cuiabá passou a ter mais posse de bola e criou chances de empatar, como aos 34 minutos, quando Felipe Marques foi às redes, mas estava em posição irregular.

Restou ao Fluminense se fechar na defesa, bloquear as investidas do Cuiabá e esperar para comemorar a primeira vitória no campeonato.

Pelo Brasileirão, o Fluminense voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 16 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Cuiabá jogará na segunda-feira, dia 14, contra o Atlético-GO, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 CUIABÁ

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli (Wellington) e Nenê (Lucca); Caio Paulista (Luiz Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky). Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ - Walter; João Lucas (Osman), Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Uilliam Corrêa), Pepê (Felipe Marques) e Rafael Gava (Guilherme Pato); Jonathan Cafu (Camilo), Rafael Papagaio e Clayson. Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

GOL - Gabriel Teixeira, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Martinelli e Yago Felipe (Fluminense); Clayson (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).