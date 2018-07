Gabriel terá seu salário reajustado e subirá de patamar no Santos

SANTOS - O atacante Gabriel vai mudar de patamar no Santos. Antes de completar 18 anos no dia 30 de agosto, ele terá o salário reajustado pelo clube, que já negocia a renovação de seu contrato, que termina no dia 24 de setembro de 2015, por mais cinco anos.

Gabriel estreou como profissional no jogo de despedida deNeymar do Santos, em 26 de maio de 2013. A partida contra o Flamengo foi disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e terminou 0 a 0. Até agora ele entrou em campo 41 vezes e marcou 15 gols.

O presidente Odílio Rodrigues já se reuniu duas vezes com o agente de Gabriel, Wagner Ribeiro, para tratar do novo contrato, e disse que as negociações caminham bem. O jogador ganha cerca de R$ 50 mil por mês e seu novo salário deverá ficar em torno de R$ 150 mil. O novo contrato terá reajustes salariais automáticos por objetivos atingidos.

DESDE A BASE

Aos 14 anos, ele já recebia R$ 15 mil por mês, por meio de um contrato de imagem, representava o clube em solenidades e era disputado por investidores de peso, como a Traffic e DIS, entre outros. Em 2012, aos 16 anos, Gabriel assinou o primeiro contrato profissional, o atual, de três anos, e na comemoração do centenário do Santos, foi colocado ao lado de Pelé, Falcão (futsal), Ganso e Neymar, em várias solenidades. Aos 17, sua multa contratual chegou a 50 milhões e o jovem atacante foi colocado na lista tríplice (com Victor Andrade e Giva) de pratas da casa, cuja prioridade foi vendida ao Barcelona, como parte da transferência de Neymar.