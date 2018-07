Gabriel treina e pode reforçar Flamengo no sábado

RIO - Uma das principais contratações do Flamengo para a temporada, o meia Gabriel, ex-Bahia, treinou normalmente nesta terça-feira com o grupo principal pela segunda vez desde que chegou ao clube, há pouco mais de um mês. O elenco se reapresentou no Ninho do Urubu, depois da vitória no clássico contra o Botafogo.

O goleiro Felipe confirmou que o atleta está à disposição. "Agora tem o Gabriel, que já está liberado. O Dorival (Júnior) está quebrando a cabeça até mesmo para montar o banco. Quem ganha com isso é o Flamengo", disse. Gabriel havia realizado seu primeiro treino, um rachão, no sábado, e pode reforçar a equipe no jogo contra o Olaria, no sábado.

Nesta terça, o goleiro disse que voltou a sonhar em vestir a camisa do Brasil depois da saída do ex-diretor de seleções Andrés Sanchez. "Mudou a comissão e muitos sabem que eu tinha problemas com uma pessoa que estava na seleção, desde a época do Corinthians. Não era o técnico, mas era membro da CBF. Vou continuar fazendo o meu trabalho", disse.

Não participaram da atividade o volante Cleber Santana, liberado para resolver problemas particulares em São Paulo; o atacante Nixon, que termina a recuperação de um problema na coxa; e o meia Thomás, que se recupera de uma torção no tornozelo.