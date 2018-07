Gabriel vê Corinthians em condições de brigar pelo Brasileiro e Sul-Americana

Com o elenco limitado em número de jogadores, o Corinthians tem surpreendido muita gente, superando desfalques e liderando o Campeonato Brasileiro com folga, além de continuar vivo na Copa Sul-Americana. Para o volante Gabriel, apesar das dificuldades, o time alvinegro tem condições de brigar pelo título das duas competições.

“Nosso objetivo são esses dois campeonatos, temos grupo e padrão tático para isso. Sempre entramos para ser campeões. Foi assim no Paulista, mas infelizmente não conseguimos na Copa do Brasil, então agora é focar no Brasileiro e na Sul-Americana”, disse o volante, lembrando que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil após dois empates com o Internacional.

Um dos motivos para Gabriel acreditar no sucesso da equipe se dá pelo fato do time de Carille jogar melhor em partidas mais importantes. “Acredito que crescemos nessas partidas, pois são jogos em que o atleta tem vontade de vencer e personalidade para jogar e isso temos de sobra. O nível de treinos é sempre alto e isso aumenta a intensidade da equipe. Esses jogos grandes são bons de jogar e acredito que a equipe se sairá bem”, comentou o volante.

Para ir em busca dos dois títulos, o Corinthians precisará superar o primeiro desafio, que é a maratona de jogos nas próximas semanas. No domingo, o time faz o clássico com o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. Depois, recebe o Racing-ARG, dia 13, pela Copa Sul-Americana e no final de semana seguinte, dia 17, joga na Arena Corinthians contra o Vasco. No dia 20, o compromisso é novamente contra os argentinos do Racing, desta vez na Argentina. E por fim, visita o São Paulo no Morumbi, dia 24.