Gabriel vê Corinthians fortalecido após derrota para o Vitória

O elenco do Corinthians teve uma reapresentação diferente nesta segunda-feira. Pela primeira vez no últimos cinco meses, os jogadores tiveram que lidar com uma derrota e garantem que o tropeço diante do Vitória não vai abalar o grupo para a sequência da temporada.

O volante Gabriel espera que o grupo aproveite a derrota por 1 a 0 em casa para amadurecer ainda mais. "A equipe vai se fortalecer mais com essa derrota. Era algo que não estávamos acostumados, mas somos seres humanos. Na minha opinião fizemos um bom primeiro tempo, apesar de ter sofrido o gol. Na segunda etapa entramos mais afoitos e não conseguimos buscar o resultado", comentou o corintiano.

A última derrota do Corinthians tinha sido no dia 19 de março, quando Carille escalou um time misto e perdeu para a Ferroviária por 1 a 0, em Araraquara. Gabriel admite que não se lembrava como era ter que explicar um resultado negativo.

"Realmente, não lembrávamos como era pelo tempo que ficamos invictos, mas nada como um dia após o outro, como vir a trabalhar como líder isolado. Estamos prontos para fazer historia novamente e almejamos o título", analisou.

O time não terá muito tempo para se lamentar. O Corinthians já volta a campo na quarta-feira, para encarar a Chapecoense, às 19h30, em Chapecó. Gabriel acredita que o jogo diante dos catarinenses tende a ser bem diferente do realizado contra o Vitória, quando o time baiano atuou mais no contra-ataque.

"Pela Chapecoense jogar em casa e pela condição deles na tabela, acho que vão propor mais o jogo e tentar buscar o resultado. Pode ser que mude um pouco em relação ao Vitória por conta disso, mas estamos preparado para as situações", projetou o volante. O Corinthians treina na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava e depois viaja para Chapecó.