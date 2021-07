Gabriel Veron celebra volta após 3 meses e espera ter mais chances no Palmeiras

Gabriel Veron é um menino prodígio do Palmeiras que surgiu muito bem e logo foi cativando o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Sua velocidade e habilidade chamaram atenção do português, que não teve medo de lançá-lo na temporada passada. Uma lesão muscular na coxa esquerda na final da Recopa Sul-Americana em abril, porém, interrompeu a chance de engatar série de jogos. Ele voltou a jogar no sábado após três meses, comemorou a reabilitação e agora espera ter novas oportunidades mesmo com a concorrência gigante no ataque da equipe.

O jovem de 18 anos foi substituído no começo da partida diante do Defensa y Justicia, em Brasília, no dia 15 de abril, por causa da grave lesão. Fez tratamento intensivo e retornou aos gramados no segundo tempo diante do Fluminense, pelo Brasileirão. Apesar dos poucos minutos, fez enorme festa. Espera recuperar o tempo perdido agora, mesmo ganhando a concorrência de Wesley e do ídolo Dudu, de volta ao clube após temporada no mundo árabe.

Leia Também Borja é reintegrado ao elenco do Palmeiras e volta a treinar no clube nesta terça

"Foi como se eu tivesse estreado de novo, sempre com um frio na barriga, mais de três meses sem jogar, sem vestir a camisa do Verdão. Estou muito feliz, agora é continuar e dar sequência", previu Veron. "Fizemos um trabalho especial que deu resultado. Ganhei força, melhorei minha alimentação, e agora é trabalhar mais forte ainda porque tem muito pela frente."

Após fazer parte da conquista da tríplice coroa em 2020, o atacante está empolgado por novas conquistas e vê o Palmeiras firme para temporada ainda mais positiva pela frente, apesar do precoce adeus à Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual.

"Um clube do tamanho do Palmeiras tem de sempre brigar por títulos. Estamos fortes na Libertadores e no Brasileiro, queremos buscar os dois títulos", afirmou, elogiando bastante o trabalho recebido dos profissionais do clube.

"Tenho de agradecer a todo mundo no clube, a Mirtes (nutricionista) com a suplementação e alimentação, o Núcleo de Saúde e Performance, a Gisele (psicóloga) e principalmente a minha família. Foram pessoas importantes e tenho de agradecer muito por estarem sempre comigo."

A alegria vai além da volta aos gramados. Gabriel Veron anunciou que será pai em breve. "Vai vir uma bênção para a nossa vida, estou feliz com isso. Que possa vir com muita saúde. Vamos trabalhar que vai vir um ‘mini-raio’ aí", festejou, usando seu apelido em alusão ao herdeiro.

Outro atacante com bons motivos para festejar foi o colombiano Borja, reintegrado ao elenco e que nesta quarta-feira aqueceu com os companheiros. Logo após, trabalhou a parte física com o recém-contratado lateral-esquerdo Jorge e o atacante Luiz Adriano, em estágio de transição com o Núcleo de Saúde e Performance.