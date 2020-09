Gabriel Veron completa 18 anos e renova contrato com o Palmeiras até 2025

O atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, completou 18 anos nesta quinta-feira e ganhou um presente do clube. O jogador revelado nas categorias de base da equipe alviverde renovou o contrato por cinco anos. O vínculo vale agora até setembro de 2025 e já estava acertado com o atleta, familiares e representantes, porém era necessário que Gabriel atingisse a maioridade para assinar um acordo por cinco temporadadas em vez de três, como é permitido quando se trata de menores de idade.

Veron é uma das maiores revelações recentes da base do clube e estreou pelo time profissional no fim do ano passado. Atualmente ele está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda. "Eu tinha contrato de três anos e agora, com 18 anos, pude assinar por cinco. É o melhor presente que recebi em toda a minha vida. Estou muito feliz e motivado. Agora é dar continuidade ao trabalho e mostrar o meu melhor", afirmou o atacante.

O jogador tem dez partidas oficiais pelo Palmeiras e dois gols marcados. "A ansiedade está grande para voltar a jogar e ajudar meus companheiros", disse o jogador, que não entra em campo desde 4 de março e sofreu a lesão em julho. O coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves, prometeu que em breve Veron vai retornar ao time. "Foi uma lesão grave, principalmente pelas características dele. Ele é um velocista e exige bastante a musculatura posterior da coxa. Ele vem gradativamente se recondicionando e fazendo os trabalhos específicos", explicou.

Potiguar da cidade de Assu, Veron está no Palmeiras desde a categoria sub-15 e soma títulos por todas as categorias de base. Em 2019, o atacante conquistou com a seleção brasileira sub-17 o Mundial da categoria e foi escolhido pela Fifa o melhor jogado do torneio.

Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, Veron disputou sete partidas oficiais e não fez nenhum gol. O atacante foi promovido ao elenco profissional ainda no fim do ano passado e se destacou na reta final do Campeonato Brasileiro com dois gols em três partidas.