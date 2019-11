Gabriel Veron faz primeiro treino com o time profissional do Palmeiras

O atacante Gabriel Veron, de 17 anos, foi a novidade do treino do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Recém-promovido ao time profissional, a principal revelação das categorias de base do clube será agora observado mais de perto pelo técnico Mano Menezes e pode até mesmo ganhar a oportunidade de estrear em algum dos quatro compromissos restantes neste Campeonato Brasileiro.

Após os titulares não irem a campo na segunda-feira e fizeram apenas o treino regenerativo, todo o elenco participou do trabalho desta terça, na Academia de Futebol. A atividade teve apenas o aquecimento aberto aos jornalistas. Veron esteve no grupo e vai conciliar na reta final de 2019 a participação no time principal com os compromissos finais pelos elencos sub-17 e sub-20.

Veron recentemente renovou contrato com o clube até 2024 e fixou uma multa rescisória de R$ 279 milhões para clubes do exterior. O jogador vive um grande momento no carreira, ao ter sido campeão e melhor jogador do Brasil na conquista do Mundial sub-17, além de no último fim de semana ter marcado duas vezes na final do Campeonato Paulista sub-20. O Palmeiras se sagrou campeão ao bater o Red Bull na final.

O elenco principal do Palmeiras tem como próximo compromisso o Fluminense, no Maracanã, na próxima quinta, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Felipe Melo treinou com o grupo, após se recuperar de edema na panturrilha esquerda. A equipe volta ao trabalho na manhã desta quarta-feira. Depois do almoço, o elenco viaja ao Rio de Janeiro.