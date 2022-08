Gabriel Veron leva bronca de técnico do Porto: 'Passe à brasileira não funciona aqui'

Jovem revelação do Palmeiras, Gabriel Veron já disputou três jogos com o Porto, ainda não anotou gols, tampouco deu assistências. Poderia ter dado gol ao companheiro Galeno contra o Vizela, mas quis enfeitar o lance a acabou levando enorme bronca de Sérgio Conceição na rodada anterior do Campeonato Português. O treinador explicou nesta sexta-feira que pediu ao atacante mais simplicidade.

Em coletiva que precede o clássico com o Sporting, no sábado, o técnico do Porto reconheceu que as jogadas de efeito que davam certo no Brasil nem sempre são eficazes no futebol português e, apesar de elogiar Veron, Sérgio Conceição quer que o reforço seja mais objetivo.

O brasileiro entrou durante a visita ao Vizela para tentar ajudar o time a sair do 0 a 0 e em um contragolpe retardou o passe e depois tentou usar o efeito. Acabou deixando o comandante bastante irritado na beira do campo. Mesmo com o erro de Gabriel Veron, o Porto ainda conseguiu vencer, por 1 a 0.

Questionado sobre o que cobrou do brasileiro, Sérgio Conceição foi bastante franco. "Foi sobre quando tentam fazer coisas diferentes, com os tais vícios. Se posso fazer um passe com a parte de dentro do pé, não vou fazer com a sola, fica mais bonito no Brasil, mas aqui e em todo lugar é menos eficaz e há mais probabilidade de errar", revelou Conceição. "Era nesse sentido que estava falando com o Veron. Fez-me lembrar uma outra situação que tive com outro jogador. Ali era uma situação em que ele podia isolar (deixar livre) o Galeno. Quis fazer um passe à brasileira, à futsal. Fica bonito de ver, mas não é tão eficaz. Tem de perceber que todos os momentos são importantes para ganhar jogos. Estávamos no 0 a 0 e precisávamos fazer um gol para ganhar o jogo."

Apesar da bronca, o treinador não escondeu o encanto com o reforço de somente 19 anos. "São características dele, faz parte. O Gabriel Veron é um jogador extremamente rápido, tem um timing fantástico de atacar a profundidade. Nesse primeiro lance, recordo-me muito bem, ele esperou bem e de uma forma inteligente pelo passe atrasado. É trabalho que vamos aprimorar. Mas se há intenção de fazer, já fico satisfeito."