Vídeo de Gabriel Veron, do Palmeiras, curtindo balada às vésperas de clássico viraliza nas redes

Imagens do atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, curtindo uma balada na noite paulistana às vésperas do clássico com o São Paulo, pela Copa do Brasil, viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira. Os vídeos, publicados originalmente no Instagram no fim desta terça, mostram o atleta de 19 anos ingerindo o que aparenta ser bebida alcoólica, despejada na boca do jogador direto da garrafa por um parceiro.

Veron está fora dos treinamentos do Palmeiras desde o dia 4 de julho por causa de um corte no pé direito, sofrido após um acidente doméstico. O jogador recebeu 11 pontos no local, sergundo informação do clube, e ainda não tem estimativa de retorno às atividades. Ele desfalcou a equipe nos confrontos com Cerro Porteño, pela Libertadores, e Fortaleza, pelo Brasileirão.

A diretoria alviverde não vai comentar o caso e vai tratar o assunto internamente. Vale ressaltar que a comissão técnica do Palmeiras havia abolido a concentração antes dos jogos por causa do bom ambiente e da confiança depositada nos jogadores pelo técnico Abel Ferreira. No entanto, o elenco voltou a se concentrar recentemente para evitar casos similares ao de Veron. Recentemente, o atacante Jô, do Corinthians, viveu situação parecida. Ele, inclusive, faltou ao treino do clube no dia seguinte ao da festa. Depois, teve seu contrato rescindido.

Véspera de jogo decisivo e o @gabrielveron00 (se recuperando de lesão) tá como? pic.twitter.com/YCCGJ5f9qe — Renan Ribeiro ⓟ (@renanribeeiiro) July 13, 2022

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras demonstraram indignação com o ocorrido pelo fato de o jogador estar no departamento médico do clube. Em maio, o atacante já havia preocupado os médicos por causa de um edema na coxa. Foram os problemas físicos que o impediram de ganhar sequência com Abel Ferreira. Nesta temporada, Veron foi titular em 16 dos 33 jogos da equipe paulista.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Após perder por 1 a 0 na partida de ida, a equipe palestrina precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão irá para os pênaltis. Veron ainda não se manifestou sobre o episódio.