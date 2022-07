Gabriel Veron sofre corte no pé e vira desfalque do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras sofreu uma baixa inesperada nesta segunda-feira. Um acidente doméstico causou um corte no pé direito do atacante Gabriel Veron, que será desfalque nos próximos jogos, a começar pelo embate com o Cerro Porteño, nesta quarta, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo.

Veron passou por exames na reapresentação do elenco, nesta manhã, e recebeu 11 pontos no local. De acordo com o clube, ele vai iniciar tratamento nos próximos dias, sem estimativa de prazo para o seu retorno. O jogador sofreu o corte na noite de domingo. O Palmeiras não deu maiores detalhes sobre o acidente doméstico.

Um dia antes, no sábado, Veron havia participado da partida contra o Athletico-PR. Ele entrou somente no segundo tempo, sendo opção para o setor ofensivo. O jogador perdeu espaço no time desde o retorno de Raphael Veiga, recuperado de lesão. No total, Verón foi titular em 16 dos 33 jogos da equipe paulista neste ano.

Por outro lado, a atividade desta segunda contou com "reforços". O lateral-direito Marcos Rocha participou de todo o treino, após ser poupado no fim de semana. E o lateral-esquerdo Jorge retomou os trabalhos após se recuperar da covid-19. Marcos Rocha deve ser titular na quarta, enquanto Jorge pode começar no banco.

A dupla participou de uma atividade técnica que buscava exercitar o trabalho de profundidade de campo. Já aqueles jogadores que estiveram nos 90 minutos da derrota para o Athletico-PR fizeram apenas trabalho de regeneração na parte interna do CT. O meia Jailson foi o único que cumpriu o cronograma tanto na parte interna quanto no gramado. Ele se recupera de lesão no joelho direito.

O elenco palmeirense volta a treinar na manhã desta terça, na preparação para o segundo jogo contra o Cerro, após a vitória por 3 a 0 na ida, no Paraguai. Com a boa vantagem conquistada, o Palmeiras avança mesmo se perder por dois gols de diferença na quarta, diante de sua torcida.