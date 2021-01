Gabriel Veron sofre nova lesão e desfalca Palmeiras contra o River Plate

O Palmeiras sofreu uma baixa de peso para o jogo contra o River Plate, pelas semifinais da Copa Libertadores. O atacante Gabriel Veroon sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, já iniciou tratamento e não terá condições de atuar no Allianz Parque, nesta terça-feira, às 21h30.

Por causa de outra contusão, Gabriel Veron já havia ficado de fora do confronto na Argentina, vencido por 3 a 0, pois se recuperava de lesão na coxa direita sofrida em 27 de dezembro, em duelo com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

No seu retorno, sábado, no Recife, deu o passe para Willian marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Mas voltou a se lesionar. A tendência, porém, é que ele não fosse titular no confronto desta terça, pois Abel Ferreira tem exibido preferência por Rony e até Gustavo Scarpa.

O Palmeiras não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento de Gabriel Veron. Mas como o compromisso seguinte do time vai ser já na sexta-feira, diante do Grêmio, pelo Brasileirão, a tendência é que ele também desfalque o time nesse compromisso.

Diante do River Plate, o Palmeiras já não teria Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com Veron completando a lista de desfalques. Além disso, o meio-campista sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo com o Sport e vai seguir um cronograma específico de treinos nos próximos dias.

Já Raphael Veiga, substituído diante do Sport, não preocupa. Ele reclamou de desgaste no último sábado, mas se tratou apenas de fadiga. Assim, treinará nesta segunda-feira e poderá ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira no duelo desta terça com o River Plate.