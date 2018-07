Gabriel volta a marcar e Santos bate o Vitória em casa

SANTOS - O rei dos empates voltou a vencer. Neste sábado à noite, na Vila Belmiro, o Santos encerrou uma série de quatro empates seguidos pelo Brasileirão e bateu o Vitória com autoridade, por 2 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada da competição. Com o resultado, os santistas encerraram uma sequência de seis partidas sem vencer no Nacional.

Na quarta-feira, o Santos já havia vencido o Grêmio, pela Copa do Brasil, encerrando a crise que rondava a Vila Belmiro. Na ocasião, Gabriel marcou o primeiro gol dele como profissional. Neste sábado, o garoto de 16 anos fez o segundo, para abrir o placar e dar mais razão ao apelido que ganhou nas categorias de base: Gabigol. Cícero marcou o segundo gol do jogo, já na etapa final.

O resultado leva o Santos ao 12º lugar, com 19 pontos. O Vitória se afasta do G-4, com 22, em sétimo. Na quarta, os paulistas jogam a volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Grêmio, em Porto Alegre. Os baianos atuam terça, no Paraná, contra o Coritiba, pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o Santos joga sábado, contra o Fluminense. O Vitória pega o Criciúma, domingo, em Salvador.

O JOGO

Depois de marcar contra o Grêmio, Gabriel, que sequer no banco de reservas ficaria na última partida do Santos (só foi chamado de última hora, para substituir Victor Andrade), ganhou a titularidade no Santos. Marcos Assunção voltou para o banco, dando lugar a Leandrinho. "Ele entrou, fez o gol, decidiu o jogo. Vamos aproveitar o momento dele, que brilhou na quarta. Vamos apostar na qualidade dele. Tínhamos a opção do Neilton, mas o Gabriel vem treinando bem, e vamos apostar nele", explicou Claudinei, antes da partida.

E a opção do treinador foi correta. Na primeira chance que teve, Gabriel marcou. Mas Wilson ajudou bastante. Aos 8 minutos, Thiago Ribeiro tocou, Cícero fez o corta-luz e a bola chegou até Leandrinho. A movimentação confundiu a zaga baiana, que deixou Gabriel sem marcação na direita. O atacante recebeu o passe e bateu de lado de pé, no meio do gol. O goleiro caiu na bola, mas rebateu para dentro.

Motivado, o Santos quase ampliou logo depois, num chute venenoso de Thiago Ribeiro, que passou à direita do gol. Aos 22, novamente Gabriel teve a oportunidade. Com jeitão de artilheiro, pegou de bico mesmo, num chute cruzado, mas dessa vez Wilson trabalhou bem e fez a defesa.

O Vitória tinha mais posse de bola, mas quase não ameaçava, parando na boa marcação santista. Aranha quase não trabalhou nos 45 minutos. Já Wilson ainda fez mais uma boa intervenção, em chute de Montillo. No rebote, Gabriel perdeu gol feito. Para sorte dele, o árbitro marcava impedimento. O juiz errou feio no primeiro tempo ao dar cartão amarelo para Renato Cajá, por uma suposta simulação, em lance em que o meia foi derrubado por Galhardo na linha de fundo. Mas acertou ao dar vantagem em pênalti sobre Gabriel na área, aos 10 do segundo tempo. Ele deixou o jogo seguir porque a bola ficou com Cícero. O meia saiu cara a cara com o goleiro e fez 2 a 0.

Com o placar dilatado, o jogo caiu de qualidade. O Santos se acomodou e o Vitória não tinha forças para buscar o empate. O argentino Maxi Biancucchi acabou sendo figura nula, chegando ao quarto jogo sem marcar depois de liderar a artilharia da competição.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 VITÓRIA

SANTOS - Aranha; Rafael Galhardo (Bruno Peres), Gustavo Henrique, Edu Dracena e Mena; Alison (Alan SAntos), Leandrinho, Cícero e Montillo; Thiago Ribeiro e Gabriel (Everton Costa). Técnico - Claudinei Oliveira.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Fabrício, Reniê e Euler; Luís Alberto, Luis Cáceres, Rafael Cajá (Felipe Lima) e Vander (Marquinhos); Maxi Biancucchi (Pedro Oldoni) e Dinei. Técnico - Caio Júnior.

GOL - Gabriel, aos 8 minutos do primeiro tempo; Cícero, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

CARTÕES AMARELOS - Aranha, Alison, Montillo, Cícero e Renato Cajá.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).