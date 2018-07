Gabriel volta a sentir lesão e deve desfalcar Grêmio

O lateral-direito Gabriel treinou sem problemas na quinta-feira e empolgou a comissão técnica, mas voltou a sentir uma contusão na manhã desta sexta e não participou do "rachão" com o restante do elenco. Assim, ele deve desfalcar o Grêmio contra o Atlético Paranaense, sábado, no Olímpico.

Com uma contratura muscular na coxa direita, Gabriel ficou fora da partida contra o Santos, no último sábado. Nesta semana, ele se recuperou bem e deu sinais de que reforçaria o Grêmio, após participar de um trabalho técnico com o restante do elenco na quinta. Mas com o problema nesta sexta, ele voltou a ser dúvida.

Além da possível ausência do lateral-direito, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro Rafael Marques e com o atacante Jonas, suspensos. Júnior Viçosa e Diego Clementino são os candidatos para atuar ao lado de André Lima, enquanto Neuton e Paulão devem formar a dupla de zaga - Ozeia também briga pela vaga.