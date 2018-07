Gabriel volta a ser relacionado, mas Otero segue como desfalque no Atlético-MG

O técnico Roger Machado ganhou um importante reforço para enfrentar o Santos nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro Gabriel, que foi relacionado no Atlético Mineiro e deve iniciar o duelo.

Com um desgaste muscular devido à extenuante sequência de jogos, Gabriel desfalcou o time no empate com o Botafogo por 1 a 1, no último domingo. Mas, após treinar normalmente nesta terça-feira, ele foi relacionado para formar a dupla de zaga com Bremer.

Também desfalque no último duelo com uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia venezuelano Otero até treinou normalmente nesta terça-feira, mas não foi relacionado para aprimorar a parte física, segundo explicou o Atlético Mineiro.

Outro desfalque confirmado é de Luan, que fez apenas um trabalho à parte e segue se recuperando de uma lesão na coxa. Leonardo Silva, Erazo, Felipe Santana, Carlos César e Lucas Cândido são os outros cinco atletas do Atlético Mineiro que seguem no departamento médico.

Confira os jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros - Victor, Uilson e Giovanni

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva e Leonan

Zagueiros - Gabriel, Bremer, Jesiel e Matheus Mancini

Volantes - Adilson, Rafael Carioca, Elias, Roger Bernardo, Yago e Gustavo Blanco

Meias - Cazares, Valdívia e Marlone

Atacantes - Robinho, Fred e Rafael Moura