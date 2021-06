Gabriel volta a treinar e pode reforçar o Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira e deu início à preparação para a retomada da Copa do Brasil. Na quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, recebe o Atlético-GO pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. Para essa partida, a novidade pode ser o retorno do volante Gabriel, que voltou a treinar.

Em recuperação de dores no músculo posterior da coxa esquerda, Gabriel participou normalmente do treinamento em campo com o grupo e deve estar à disposição do técnico Sylvinho. Ele havia desfalcado a equipe na estreia no Campeonato Brasileiro.

Já Xavier, com uma lesão no músuculo posterior da coxa direita, iniciou a transição com a equipe de preparação física. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao gramado, primeiro para um trabalho de marcação e passes em espaços curtos sob o comando do auxiliar técnico Doriva e depois para um coletivo em campo reduzido comandado por Sylvinho.

Os jovens Caetano, Carlão, Fessin, Lucas Pires e Matheus Araújo, todos atletas da base, completaram as atividades do dia. O Corinthians fecha a preparação para enfrentar o Atlético-GO nesta terça.

O time paulista fará três partidas contra os goianos em dez dias, já que, além do confronto pela Copa do Brasil - a partida de volta será no dia 9, em São Paulo - enfrentou e perdeu para o rival de Goiânia no seu primeiro compromisso pelo Brasileirão. Agora, a equipe de Sylvinho quer se vingar para avançar às oitavas.