Gago rescinde com o Valencia e deve voltar ao Boca Aos 27 anos, Fernando Gago está muito perto de voltar a defender o Boca Juniors, clube no qual foi revelado e de onde saiu para o Real Madrid por mais de 20 milhões de euros, em 2006. Nesta sexta-feira, o Valencia anunciou no seu site oficial que o contrato do volante foi rescindido, sem dar maiores detalhes sobre o acordo.