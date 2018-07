Galatasaray anuncia a contratação de holandês Wesley Sneijder

ISTAMBUL - Uma das novelas mais longas do mercado de jogadores chegou ao fim neste domingo. Insatisfeito na Inter de Milão, o meia Wesley Sneijder agora vai jogar pelo Galatasaray. O anúncio foi feito pelo site oficial do clube turco, que já aparecia como favorito para ficar com o jogador.

De acordo com os turcos, a assinatura do contrato só depende de Sneijder ser aprovado nos exames médicos que serão realizados nesta segunda-feira. O acordo terá validade de três anos e meio e deve render ao jogador cerca de 5 milhões de euros por temporada, segundo especula a imprensa italiana.

Sneijder está sem jogar desde setembro. Nos dois primeiros meses, ele ficou afastado por conta de lesão. Recuperado, seguiu fora do time por causa das discussões sobre a nova proposta salarial. A diretoria da Inter teria feito uma proposta para reduzir o salário, o que desagradou o meia. Sem um acerto entre as partes, o clube definiu que o holandês não voltaria a jogar enquanto não chegasse a uma decisão sobre seu futuro.

Para vender o jogador, destaque da Holanda no vice-campeonato da Copa do Mundo de 2010, a Inter de Milão pediu 7,5 milhões de euros. Sneijder estava no time italiano desde 2009 e ajudou a equipe a conquistar, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões.