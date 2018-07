Galatasaray avança com virada sobre Braga; Manchester lidera chave

O Galatasaray estava em segundo lugar no Grupo H antes da partida, com o mesmo número de pontos do Cluj mas à frente no saldo de gols, e precisava de um resultado igual aos dos romenos para ir às oitavas de final.

A equipe do Cluj derrotou o Mancheter United, líder do grupo, por 1 x 0, mas os turcos empataram em pontos ao vencerem com gols no fim numa noite fria no estádio do Braga.

Depois de várias chances desperdiçadas, o Braga abriu o placar com um gol do brasileiro Mossoro.

Mas na segunda etapa o Galatasaray reagiu e virou com Burak Yilmaz e Aydin Yilmaz.

O Manchester terminou a primeira fase com 12 pontos, dois a mais que Galatasaray e Cluj, que vai disputar a Liga Europa. O Braga está eliminado.