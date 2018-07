Galatasaray confirma negociação para contratar Drogba

ISTAMBUL - O Galatasaray confirmou nesta segunda-feira que está em negociações para contratar o atacante Didier Drogba. Em nota oficial publicada no seu site, o clube turco admitiu que está em conversações para se reforçar com o jogador marfinense, com passagem de sucesso pelo Chelsea, que está no Shanghai Shenhua, da China, e participa nesse momento da Copa Africana de Nações pela sua seleção na África do Sul.

A confirmação do interesse em Drogba acontece após a imprensa turca publicar informações de que o Galatasaray já teria inclusive chegado a um acordo verbal com o marfinense. De acordo com o jornal Hürriyet, dirigentes do time de Istambul se reuniram com o atacante durante a Copa Africana de Nações e teriam acertado um contrato de 7 milhões de euros por 18 meses, além de um extra de 30 mil euros por partida disputada.

Caso a contratação se confirme, Drogba vai se tornar o segundo reforço renomado a ser anunciado pelo Galatasaray durante a janela de transferências de janeiro. No dia 20, o clube turco confirmou a chegada do meia holandês Wesley Sneider, da Inter de Milão. Ele assinou um contrato por três anos e as informações da imprensa são de que receberá 5 milhões de euros.