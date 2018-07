Galatasaray contrata Felipe Melo em definitivo

ISTAMBUL - O Galatasaray assegurou neste sábado a permanência do volante Felipe Melo. O clube turco anunciou que chegou a um acordo com a Juventus para contratar o jogador brasileiro em definitivo por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 13,2 milhões). Com o acordo fechado, o volante assinou um contrato por três temporadas com o clube turco. Felipe Melo atuou nas duas últimas temporadas pelo Galatasaray, mas ambas cedidas por empréstimo pela Juventus.

"Já me sentia em casa e o esforço que o Galatasaray fez para me trazer, em definitivo, me deixou ainda mais motivado por outras boas temporadas. Vivo o dia-a-dia do clube e sei que aqui existe um planejamento e uma vontade da diretoria de tornar o Gala maior do que é hoje e isso vem acontecendo nos últimos anos. A tendência é que o investimento aumente ainda mais nesta temporada e esse fato pesou muito na minha decisão", explicou.

Felipe Melo revelou que foi procurado por clubes brasileiros nas últimas semanas, mas acabou acertando a permanência no futebol turco. "Recebi propostas da Inglaterra e da Alemanha e confesso que fiquei balançado, mas o carinho da torcida turca foi decisivo, independentemente do aspecto financeiro. Propostas também vieram de Cruzeiro, São Paulo e um papo informal acompanhado de um convite para voltar ao Flamengo, porém sem proposta", disse.

Com 30 anos, Felipe Melo atuou por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio no futebol brasileiro, antes de se transferir para o futebol espanhol, onde jogou no Mallorca, no Racing Santander e no Almería. Depois se transferiu para o futebol italiano e defendeu a Fiorentina e a Juventus. Com passagens pela seleção, foi campeão da Copa das Confederações em 2009, mas ficou marcado pela expulsão nas quartas de final da Copa do Mundo no ano seguinte, quando o Brasil foi eliminado ao perder para a Holanda por 2 a 1.

Após atuar com a camisa de número 10 nas últimas temporadas, Felipe Melo a cederá ao holandês e Sneijder e usará a 3. "Passo a dez para o Sneijder, que sempre atuou com ela. Todos no clube esperam que ele supere os problemas de lesão que o perseguiram este ano e faça uma temporada brilhante. O grupo precisa muito dele e a camisa dez é a cara do Sneijder. Tenho certeza que serei tão feliz com a três como fui jogando com a dez", concluiu.