Galatasaray demite Prandelli após fracasso na Liga dos Campeões

O Galatasaray anunciou oficialmente nesta sexta-feira a demissão do técnico Cesare Prandelli, que acabou não resistindo no cargo após o time turco ser eliminado da Liga dos Campeões. A eliminação se deu com a derrota por 2 a 0 para o Anderlecht, na última quarta, na Bélgica, que fez a equipe permanecer na lanterna do Grupo D da competição, com apenas um ponto em cinco partidas disputadas.

Para completar, o Galatasaray não tem mais chances de disputar a continuidade da Liga Europa como um dos terceiros colocados das chaves da Liga dos Campeões, pois já não tem mais como alcançar o próprio Anderlecht, que foi aos cinco pontos e ocupa o terceiro posto do grupo liderado por Borussia Dortmund, que tem 12, e que tem o Arsenal como vice-líder, com dez. A equipe alemã e o time inglês já estão garantidos nas oitavas de final.

Treinador da Itália na Copa do Mundo de 2014, Prandelli também já havia amargado uma derrota por 3 a 0 para o Trabzonspor, em casa, no último final de semana, quando o Galatasaray deixou a liderança do Campeonato Turco.

Prandelli havia assumido o cargo em julho, pouco depois de anunciar a sua saída da seleção italiana já no Brasil, no mesmo dia em que o time nacional caiu por 1 a 0 diante do Uruguai e foi eliminado no Mundial na rodada final da primeira fase. O italiano foi então escolhido para o lugar de Roberto Mancini, este hoje no comando da Inter de Milão.

Além de anunciar a saída de Prandelli, o clube anunciou que está em negociações para contratar Hamza Hamzaoglu, atual auxiliar técnico da seleção turca e ex-jogador do próprio Galatasaray. Enquanto não anuncia seu novo comandante, o time será dirigido interinamente pelo brasileiro Taffarel, treinador de goleiros da equipe e que desempenha paralelamente a mesma função na seleção brasileira.