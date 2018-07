Galatasaray e Chelsea ficam no empate na Turquia

ISTAMBUL - Galatasaray e Chelsea empataram por 1 a 1 na abertura do confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, em Istambul, na Turquia. Assim, a disputa pela vaga ficou aberta para o jogo de volta, marcado para o dia 18 de março, em Londres, na Inglaterra.

Para jogar fora de casa, diante da fanática torcida turca, o técnico português José Mourinho optou por deixar o meia brasileiro Oscar no banco, abrindo espaço para a entrada do alemão Schürrle. Assim, dois jogadores do Brasil foram titulares do Chelsea em Istambul: Ramires e Willian.

Do lado do Galatasaray, dois brasileiros também foram titulares nesta quarta-feira: Felipe Melo e Alex Teles. Mas a principal arma do time turco para o duelo era mesmo o atacante marfinense Drogba, um dos maiores ídolos da história do Chelsea, que teve a missão de enfrentar seu ex-clube.

Mesmo fora de casa, o Chelsea mostrou sua força logo aos nove minutos de jogo, quando o lateral Azpilicueta avançou pela esquerda e cruzou na medida para o atacante Fernando Torres abrir o placar. O empate do Galatasaray veio apenas na segunda etapa: em escanteio cobrado pelo meia Sneijder aos 20, o zagueiro Chedjou aproveitou vacilo da defesa adversária e deixou tudo igual.