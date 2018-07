Galatasaray e Schalke empatam por 1 a 1 pela Copa dos Campeões

ISTAMBUL - Em jogo morno, Galatasaray e Schalke empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, na ida das oitavas de final da Copa dos Campeões, em Istambul, na Turquia. O maior atrativo da partida foi o golaço marcado por Burak Yilmaz, que contou com participação do brasileiro Felipe Melo no início da jogada dos turcos.

O empate deixou o confronto aberto para o jogo da volta. A segunda partida será disputada no dia 12 de março, em Gelsenkirchen, na Alemanha.

Turcos e alemães fizeram uma partida de poucos atrativos nesta quarta. Os donos da casa saíram na frente, com gol do atacante Burak Yilmaz, aos 12 minutos. O lance teve início em uma roubada de bola de Felipe Melo, que acionou Sneijder. O passe do holandês resultou em um chapéu de Yilmaz sobre o marcador antes da finalização nas redes.

Abalado pelo gol sofrido, o Schalke saiu para o jogo e passou a controlar a posse de bola. No entanto, era pouco objetivo no ataque. O gol de empate, aos 44 minutos da etapa inicial, acabou saindo em lance de contra-ataque. Após passe de Farfán, o atacante norte-americano Jermaine Jones balançou as redes.

O segundo tempo começou mais lento. Apagado, Drogba quase não levava perigo ao gol do Schalke, que contava com maior iniciativa do brasileiro Michel Bastos. Huntelaar e Draxler também criaram boas chances pelos alemães, enquanto Sarioglu chegou a dar trabalho ao goleiro Hildebrand. Sem maior criatividade, os dois times tiveram que se contentar com o empate.