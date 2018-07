Galatasaray oficializa contratação do zagueiro Maicon

A diretoria do Galatasaray oficializou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Maicon, recebido com festa pela torcida do clube turco no seu desembarque em Istambul, na última quinta. O jogador foi adquirido junto ao São Paulo por 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,5 milhões).

No comunicado oficial em que oficializa a contratação de Maicon, o Galatasaray apresenta os detalhes da contratação. E o clube turco explica que o São Paulo terá direito a bônus que podem atingir até 1 milhão de euros (R$ 3,8 milhões) dependendo da classificação do clube turco para competições europeias nas próximas temporadas.

O Galatasaray também revelou que Maicon assinou um contrato válido pelas próximas quatro temporadas. E o zagueiro vai receber 2,2 milhões de euros (R$ 8,3 milhões) por cada um desses anos de contrato.

Maicon chegou ao São Paulo no início de 2016, cedido por empréstimo pelo Porto. Posteriormente, ele foi adquirido em definitivo. E entre altos, como a participação decisiva na classificação do time às semifinais da Copa Libertadores do ano passado, e baixos, como falhas em jogos recentes, o zagueiro encerrou a sua passagem pelo clube com cinco gols marcados em 72 partidas disputadas.

Sem Maicon, a diretoria do São Paulo acertou recentemente a contratação de Arboleda, zagueiro equatoriano que estava defendendo o Universidad Católica do seu país.