Galatasaray vence e elimina Juventus com gol de Sneijder no fim

Sneijder marcou o gol aos 40 minutos do segundo tempo, depois de passe de cabeça do atacante Didier Drogba, acertando um chute rasteiro que superou o goleiro Gianluigi Buffon na partida pelo Grupo B, disputada sob neve e com campo escorregadio.

A vitória deixou o Galatasaray à frente da campeã italiana, com sete pontos, um a mais do que a Juve, que vai disputar agora a Liga Euroopa. O Real Madrid venceu o grupo, com 16 pontos, após bater o Copenhagen por 2 x 0 na terça-feira.

O jogo foi retomado em Istambul aos 32 minutos do primeiro tempo, quando foi interrompido na terça. As duas equipes sofreram com o campo, no qual era difícil trocar passes, então optavam por bolas longas.

"Acredito que conseguimos uma vitória bem merecida sobre a Juventus hoje", disse o técnico italiano do Galatasaray, Roberto Mancini, à televisão turca.