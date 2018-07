Galatasaray vence fora de casa e continua na Copa dos Campeões

De modo sofrido, o Galatasaray conseguiu, nesta quarta-feira, a sua classificação às oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa. Em Portugal, o time turco derrotou de virada o já eliminado Braga por 2 a 1, pelo Grupo H, e obteve a vaga entre os 16 melhores da competição depois de 11 anos. O gol salvador foi marcado por Aydin Yilmaz, aos 33 minutos do segundo tempo.

O drama para a classificação do Galatasaray, que conta com o volante brasileiro Felipe Melo no elenco, aconteceu porque na outra partida da chave o Cluj, da Romênia, surpreendeu o líder e já classificado Manchester United por 1 a 0, em pleno estádio Old Trafford, e estava obtendo a vaga com o tropeço dos turcos em Portugal.

Com os resultados, Galatasaray e Cluj terminaram a fase de grupos empatados com 10 pontos - o Manchester United ficou com 12. No primeiro critério de desempate, que é o confronto direto, o time turco se deu melhor por ter vencido na Romênia, por 3 a 1, e empatado em casa por 1 a 1.

Ao clube romeno ficou o consolo de, na terceira colocação, ter obtido uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa. O Braga, lanterna com apenas três pontos, encerrou sua temporada europeia.