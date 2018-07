Galatasaray vence Schalke fora e vai às quartas na Copa dos Campeões

O gol no fim só confirmou a classificação, já garantida pelo empate por 2 a 2. O Galatasaray já estava avançando na competição porque levava vantagem nos critérios de desempate, ao marcar mais gols fora de casa. O jogo de ida ficou empatado em 1 a 1, em Istambul.

Agora, o time do brasileiro Felipe Melo, do holandês Sneijder e do marfinense Drogba aguarda pelo sorteio desta sexta-feira para conhecer seu próximo adversário na Copa dos Campeões.

Jogando em casa, o time alemão se impôs em campo nos primeiros minutos e não demorou para abrir o placar. Aos 17, Neustadter aproveitou rebote após bate-rebate dentro da área e mandou para as redes. Mas a vantagem da equipe alemã, do meia Michel Bastos, só durou 20 minutos.

Aos 37, o Galatasaray empatou com um belo gol de Altintop ao acertar forte chute de fora da área. A bola carimbou o pé da trave esquerda do goleiro antes de entrar. Embalado, o time turco buscou a virada antes do intervalo. Aos 41, Burak Yilmaz puxou rápido contra-ataque, superou o marcador e mandou para as redes.

No segundo tempo, o Schalke igualou novamente o placar na base da pressão. Aos 18, Farfán acertou o travessão e, no rebote, Michel Bastos completou para o gol. O empate, porém, não era suficiente para avançar na competição.

Assim, o Schalke foi para a pressão nos minutos finais, mas não obteve sucesso. Para piorar, viu o Galatasaray marcar o terceiro gol nos acréscimos. Aos 48, Bulut aproveitou outro contra-ataque da equipe visitante e sacramentou a vitória e a classificação.