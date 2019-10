Galatasaray x PSG: transmissão do jogo pela Liga dos Campeões

Galatasaray e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira na Arena Galatasaray, às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa.

Galatasaray x PSG terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming EI Plus e também pelo Facebook do Esporte Interativo. Ainda nesta terça, o Real Madrid enfrenta o Club Brugge, às 13h55 (horário de Brasília).

Na primeira rodada, o PSG derrotou com sobras o Real Madrid por 3 a 0, em Paris. Já o Galatasaray ficou no 0 a 0 com o Club Brugge, da Bélgica.

O PSG lidera o Campeonato Francês após oito rodadas e no último sábado derrotou o Bordeaux por 1 a 0. Já o Galatasaray é apenas o sétimo colocado no Campeonato Turco e vem de três empates consecutivos. Na última rodada, ficou no 0 a 0 contra o Fenerbahçe.