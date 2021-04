Galeano diz que 'sonhava com gol' e quer mostrar que deve seguir no São Paulo

Emprestado ao São Paulo até o final desta temporada pelo Rubio Ñu, o atacante paraguaio Galeano marcou pela primeira vez no clube tricolor na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, neste domingo, em Itu (SP), pelo Campeonato Paulista. O jogador classificou o momento como um "sonho", em entrevista concedida na saída do gramado.

"É um sonho para mim. Estava sonhando com esse momento já, é muito importante para mim. O gol vai para a minha família, que está longe, mas sempre mandando mensagens e dando a motivação para fazer esse gol", afirmou em entrevista ao canal Premiere.

Leia Também Em Itu, São Paulo vence seu sétimo jogo consecutivo e se classifica no Paulistão

Ao ser questionado se com o gol queria mostrar à diretoria do São Paulo que deve ser comprado, ele não teve dúvidas para responder: "Claro que sim, eles (dirigentes) que sabem o que vai acontecer comigo. É só seguir trabalhando que vai chegar o momento", afirmou Galeano, que tem 21 anos.

Galeano e teve empréstimo prorrogado em janeiro. Para comprar o atacante, o São Paulo precisa desembolsar US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões) para adquirir 60% dos direitos econômicos.

O atacante chegou ao São Paulo no ano passado para integrar o elenco sub-20. Passou a ter chances no time profissional na reta final do Campeonato Brasileiro e foi utilizado em cinco jogos pelo técnico argentino Hernán Crespo. Ao todo, ele soma 10 partidas pelo clube tricolor.