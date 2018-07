Galeano pede foco na Copa do Brasil e projeta Brasileiro

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, Galeano, o novo supervisor de futebol do Palmeiras, pediu para o time e a diretoria esquecerem a decepção no Campeonato Paulista e pregou foco na disputa da Copa do Brasil.

"Precisa apagar o que ficou de ruim. Nosso objetivo é a Copa do Brasil e é hora de virar a página. Não dá para ficar pensando no que já aconteceu. É claro que precisamos aprender com os erros, mas o ideal é trabalhar e pensar no futuro", afirmou.

"Temos alguns dias para trabalhar e a preparação precisa ser a melhor possível. O Antônio [Carlos] tem feito as coisas certas o elenco precisa ter consciência da importância dessas duas decisões contra o Atlético-PR", completou, se referindo à disputa das oitavas de final contra a equipe paranaense.

Galeano elogiou o elenco palmeirense, mas, sem dar detalhes, avisou que haverá alguns ajustes durante a preparação para o Campeonato Brasileiro. "Não dá para dizer que nada mais aqui presta. Não podemos ver as coisas desse jeito. O elenco possui atletas de qualidade e vamos acertar os ponteiros, inclusive já projetando o Campeonato Brasileiro", avisou.