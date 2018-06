Galhardo diz ter família vascaína e elogia Zé Ricardo antes de provável estreia

Em meio a crise política e agora com novo presidente, o Vasco pode ter novidades dentro de campo neste domingo, quando enfrenta o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Um dos reforços do clube carioca, o lateral-direito Rafael Galhardo está entre os relacionados para a partida e pode fazer sua estreia pelo clube para o qual boa parte de sua família torce, como contou neste sábado o próprio jogador.

"Tenho muito respeito pelos clubes que já passei, mas toda camisa que visto, visto com muito carinho. Grande parte da minha família é formada por vascaínos. Para mim é motivo de muita felicidade estar vestindo essa camisa e certamente vou honrar essa oportunidade", disse o jogador de 26 anos.

O lateral, que sofreu com lesões e foi pouco aproveitado em 2017 no Cruzeiro, disputará posição com Yago Pikachu e projeta um bom ano pelo no Vasco, mesmo com a crise política intensa que o clube vive.

"Temos um ano importante pela frente, Campeonato Carioca e Libertadores, que é uma competição em que queremos muito chegar na fase de grupos. Posteriormente, temos o Campeonato Brasileiro também. A nossa expectativa é boa. Queremos fazer um grande ano e chegar ao final de 2018 com nosso dever cumprido", afirmou.

Revelado pelo rival Flamengo, Galhardo já conhece o auxiliar do técnico Zé Ricardo, Cléber dos Santos, e elogiou o comandante vascaíno. "Trabalhei na base com o Cleber, auxiliar do Zé Ricardo, é um treinador que eu conheço. O Zé é um treinador jovem, com ideias novas, com trabalhos novos. Vem fazendo um grande trabalho aqui no Vasco e tenho certeza que vai nos ajudar muito a alcançar os nossos objetivos e títulos que precisamos pela frente".