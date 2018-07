Galhardo e Bobô correm no campo e desfalcam treino do Grêmio O técnico Roger Machado comandou nesta quinta-feira mais um treino do Grêmio visando o confronto diante do Fluminense, que acontecerá na próxima quinta-feira, em Porto Alegre. Os principais desfalques da atividade técnica ficaram por conta do lateral Galhardo e do atacante Bobô.