Galhardo pede mais atenção após novo empate do Inter: 'Temos que ser malandros'

Assim como aconteceu na rodada passada, o Internacional viu a vitória escapar nos minutos finais neste domingo à tarde, ao sofrer o empate do Bahia (2 a 2), no Beira-Rio. Isso, inclusive, foi alertado pelo artilheiro Thiago Galhardo.

"Uma desatenção nossa mais uma vez. Temos que ser malandros, saber segurar o jogo. Perdemos mais uma vez no final. Não temos tempo para lamentar, pois quinta-feira temos o Ceará pela frente e jogando em casa precisamos da vitória", disse Galhardo. Ele lembrou do empate com o Palmeiras, por 1 a 1, em São Paulo.

Meia de origem, o jogador passou a ser usado pelo técnico Eduardo Coudet como "falso 9" desde a contusão de Paolo Guerrero, que precisou passar por uma cirurgia no joelho e só volta aos gramados no ano que vem. E Galhardo vem dando conta do recado. Com o gol marcado neste domingo, ele chegou a seis e segue na artilharia isolada do Brasileirão, seguido de perto por Cano, do Vasco.

Com o empate por 2 a 2, o Inter chegou aos 17 pontos e segue na liderança isolada, mas viu o São Paulo encostar. O time paulista tem 16 depois de ter vencido o Fluminense, por 3 a 1, no Morumbi.