Galiotte diz que Felipe Melo quer voltar a jogar pelo Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, deu nesta segunda-feira mais uma amostra da reaproximação entre a equipe e o volante Felipe Melo. Durante a festa de 103 anos do clube, no Espaço das Américas, em São Paulo, o dirigente disse em entrevista coletiva que vê no jogador a vontade de voltar a atuar pelo time, mesmo depois da polêmica com o técnico Cuca e o afastamento por indisciplina.

"A posição oficial do atleta não veio a público ainda, mas nós temos certeza que o Felipe quer jogar no Palmeiras, quer voltar a vestir a camisa. Em pouco tempo de clube ele criou uma empatia com a torcida. Temos certeza que ele quer voltar a jogar pelo Palmeiras", afirmou o dirigente. Felipe Melo e Cuca tiveram uma desavença há cerca de um mês e desde então o volante tem treinado separado.

No entanto, há um processo de retomada de contato. Os dois já se falaram e a comissão técnica pensa em reintegrar Felipe Melo ainda nesta semana, desde que até quinta-feira, data do fim da janela para contratações na Europa, o volante não seja anunciado como reforço em algum clube. "Temos de pensar na instituição, no atleta, que nós temos responsabilidade. Caso tenhamos alguma proposta, caso o jogador tenha interesse, vamos tratar do assunto. Não vamos descartar absolutamente nada", disse.

Segundo o dirigente, o imbróglio tem sido acompanhamento pelos departamentos jurídico e de futebol. Até agora não houve proposta oficial, apenas sondagens. "O Felipe foi contratado por sua história, por sua qualidade, pelo jogador que é. Estamos conversando, vamos aguardar", comentou.