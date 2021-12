Gallardo diz que continua no River Plate e afasta interesse de Flamengo e Uruguai

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que renovará por, ao menos, uma temporada seu contrato com o clube. O treinador era alvo da seleção uruguaia, que anunciou a saída de Oscar Tabárez em novembro, e chegou a interessar ao Flamengo, após a demissão de Renato Gaúcho. Seu atual contrato se encerraria ao fim da temporada.

Gallardo está há sete anos no time argentino e ganhou treze títulos, promovendo uma soberania do time no país e no continente. Questionado sobre propostas, disse que não ouviu, mas agradeceu as oportunidades. "Sinto que tenho que ficar por escolha e desejo. A vida te testa o tempo todo e pra mim foi importante. Recebi propostas que eu não ouvi, agradeci, mas me pareceu que valeu muito terminar o vínculo, ir até o fim e aí me sentir à vontade para descansar ou ouvir possibilidades. Mas nem pensei nisso isso", disse.

Leia Também CBF anuncia janelas de transferências nacionais nos moldes da Fifa para temporada 2022

Do lado de fora do CT do clube, muitos torcedores cantaram pedindo sua permanência. Nesta quinta-feira, o River Plate comemora três anos da conquista da Libertadores sobre o grande rival Boca Juniors, uma data que virou de grande festa para a torcida.

Neste ano, Gallardo levantou pela primeira vez o troféu do Campeonato Argentino, a única conquista que faltava ao treinador em solo nacional. Após o título, deu sinais de que repensaria seu futuro no clube. A possibilidade de encerramento de ciclo chacoalhou o futebol argentino.

Como técnico do River Plate, Gallardo conquistou os títulos do Campeonato Argentino, Copa Argentina (3), Libertadores (2), Sul-Americana, Supercopa Argentina (2), Recopa Sul-Americana (3) e Copa Suruga