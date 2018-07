Gallas está bem para disputar Copa e técnico francês fecha lista

Os 23 jogadores que ainda estão em Tignes, onde a França treina para o Mundial, devem se tornar a lista oficial de Domenech para o torneio na África do Sul.

"Confiamos nos 23 jogadores que estão aqui", disse Domenech, que tem até 1o de junho para anunciar seu elenco, em um vídeo postado no site da Federação Francesa de Futebol (www.fff.fr).

Domenech levou 24 jogadores para Tignes por causa da questão envolvendo a forma física de Gallas, que não joga desde o fim de março devido a uma lesão muscular na panturrilha.

Os 24 tornaram-se 23 depois que Diarra foi descartado no sábado por causa de um problema de sangue genético que causa fadiga crônica.

Já Gallas treinou normalmente nos últimos dias.

A França, que disputará um amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira, está no Grupo A da Copa, com África do Sul, México e Uruguai.

Veja o grupo francês:

Goleiros: Hugo Lloris (Olympique Lyon), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux)

Defensores: Bacary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United), William Gallas (Arsenal), Eric Abidal (Barcelona), Sebastien Squillaci (Sevilla), Marc Planus (Girondins Bordeaux), Gael Clichy (Arsenal), Anthony Reveillere (Olympique Lyon)

Meias: Alou Diarra (Girondins Bordeaux), Jeremy Toulalan (Olympique Lyon), Florent Malouda (Chelsea), Yoann Gourcuff (Girondins Bordeaux), Abou Diaby (Arsenal)

Atacantes: Thierry Henry (Barcelona), Nicolas Anelka (Chelsea), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Franck Ribery (Bayern Munich), Sidney Govou (Olympique Lyon), Djibril Cisse (Panathinaikos), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille)