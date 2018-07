Gallas mostra boa recuperação e anima técnico francês

Como teste para ver se o jogador suportará jogar uma partida inteira, Domenech deverá utilizá-lo no amistoso contra a Costa Rica, na próxima quarta-feira, na cidade francesa de Lens. A contusão fez com que Gallas perdesse os últimos jogos do Arsenal na temporada.

Até o dia 1º de junho, Domenech terá que fazer mais um corte para formar o grupo de 23 jogadores que disputará o Mundial. Na última segunda-feira, seis atletas foram excluídos do grupo. A França está no Grupo A, que conta com o México, Uruguai e a anfitriã África do Sul. A estreia será contra a seleção uruguaia no dia 11 de junho.