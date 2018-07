Gallas sofre estiramento e deixa treino da França

O jogador do Arsenal perdeu os últimos jogos da temporada por conta da lesão na panturrilha, mas voltou a treinar há cerca de dez dias com a seleção francesa.

Antes de sentir um novo problema nesta segunda-feira, Gallas participou do amistoso contra a Tunísia no domingo. E marcou, inclusive, o gol francês no empate por 1 a 1.

A França está no Grupo A da Copa do Mundo da África do Sul, ao lado da seleção anfitriã, do México e do Uruguai.