Galliani exalta vitória do Milan sobre o Barcelona: 'Foi um jogo perfeito'

MILÃO - O vice-presidente Adriano Galliani não poupou elogios ao time do Milan após a surpreendente vitória sobre o poderoso Barcelona, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no San Siro. O resultado rendeu aos italianos uma boa vantagem para o jogo da volta, no dia 12 de março, no Camp Nou.

"Nós fomos muito bem e tenho que dizer que nosso treinador foi muito, muito bom, na minha opinião. Nesta noite, fizemos um jogo perfeito", exaltou o dirigente. "Fizemos tudo para evitar cair na ''armadilha''. Podemos enfrentar o Barcelona e eu já havia dito isso", destacou.

"O Barcelona tem muito respeito por nós e, quando eles dizem temer o nosso time, não estão mentindo. Sabem que, nestes jogos, a história do clube também conta", comentou Galliani, que ressaltou o placar inesperado. "O futebol é bonito porque você nunca sabe o que pode acontecer. Nem o torcedor mais otimista poderia imaginar isso".

Exaltado pelo dirigente, Massimiliano Allegri também fez elogios ao desempenho da sua equipe. "Acho que foi um grande jogo. Merecemos vencer. Não concedemos chances na defesa e tivemos boas oportunidades no ataque", avaliou.

O treinador, porém, não saiu de campo totalmente satisfeito com o Milan. "Não foi um jogo perfeito. Estávamos um pouco distraídos nas sobras durante o primeiro tempo, mas crescemos no segundo. Poderíamos ter vencido por 3 a 0, mas compreendo que o cansado pesou um pouco".