Gallo chama Jajá e Matheus Biteco para seleção brasileira sub-21

RIO - O técnico Alexandre Gallo convocou nesta segunda-feira os meias Matheus Biteco, do Grêmio, e Jajá, do Flamengo, para a seleção brasileira sub-21 (olímpica) que realiza um período de treinos em Mogi das Cruzes (SP). Os dois jogadores foram chamados para ocupar as vagas abertas por Gabriel e Alisson, desconvocados depois de pedido feito pelo Santos por causa do envolvimento do clube na final do Campeonato Paulista.

Biteco e Jajá já se apresentaram ao comandante do time nacional, que prepara a equipe para a disputa do Torneio de Toulon, competição amistosa que já servirá de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio.

Também nesta segunda-feira, a CBF confirmou, por meio de nota oficial, que o zagueiro Samir, do Flamengo, sofreu uma lesão e também precisou ser cortado da lista de convocados por Gallo para seleção olímpica. A entidade também avisou que nenhum jogador foi chamado para ocupar o lugar aberto pelo defensor rubro-negro.

O primeiro treino da seleção sub-21 em Mogi das Cruzes aconteceria na tarde desta segunda-feira, no hotel no qual a equipe nacional está concentrada.