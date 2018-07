Gallo confirma amistoso da seleção olímpica contra EUA

O técnico Alexandre Gallo confirmou nesta sexta-feira que a seleção brasileira olímpica enfrentará o time sub-23 dos Estados Unidos, no dia 13 de outubro. A partida está marcada para as 19 horas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No dia 10, o Brasil vai duelar com a seleção principal da Bolívia, às 21 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Este primeiro amistoso já estava acertado pela CBF desde que Gallo anunciou a lista de jogadores convocados, no dia 18. Ao divulgar a lista, Gallo ainda não sabia qual seria o adversário e nem o local da partida do dia 13.

Os dois amistosos fazem parte da preparação da seleção brasileira sub-21 para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Para estes confrontos, Gallo manteve a base da equipe, chamou algumas novidades e "poupou" o time do Cruzeiro, líder do Brasileirão e favorito ao título.

Entre as novidades da equipe estão os zagueiros Samir, do Flamengo, e Nathan, do Palmeiras, o centroavante Thalles, além do lateral-direito Claudio Winck, do Internacional, dos meias Matheus Biteco, do Grêmio, Fred, do Shakhtar Donetsk, e Talisca, do Benfica.