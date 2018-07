Gallo convoca 26 jogadores para disputar Mundial Sub-17

Os 26 jogadores vão participar do último período de preparação, marcado para começar em 27 de setembro, no centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, localizado em Cotia, nos arredores da capital paulista. Esse grupo ficará 10 dias concentrado no local, quando, então, acontecerá o embarque dos 21 selecionados.

Em busca do seu quarto título no Mundial Sub-17 - já ganhou em 1997, 1999 e 2003 -, o Brasil caiu no Grupo A do campeonato, junto com Eslováquia, Honduras e os anfitriões Emirados Árabes Unidos, e jogará nas cidades de Abu Dabi e Ras Al-Khaimah. E a principal esperança da seleção é mesmo Gabriel, que vem se destacando pelo time principal do Santos.

Confira a lista de convocados da seleção Sub-17:

Goleiros - Marcos (Fluminense), Thiago (Flamengo), Gabriel (Coritiba) e Lucas (Ponte Preta)

Zagueiros - Lucas (São Paulo), Leo Pereira (Atlético-PR), Eduardo (Internacional) e Léo Mendes (Internacional)

Laterais - Lorran (Vasco), Auro (São Paulo), Jeferson (Ponte Preta) e Abner (Coritiba)

Volantes - Danilo (Vasco), Gustavo Aguiar (São Paulo), Maycon (Corinthians) e Thiago Maia (Santos)

Meias - Gerson (Fluminense), Índio (Vasco), Boschilia (São Paulo) e Nathan (Atlético-PR)

Atacantes - Caio Rangel (Flamengo), Kenedy (Fluminense), Gabriel (Santos), Tocantins (Corinthians), Joanderson (São Paulo) e Mosquito (Atlético-PR)