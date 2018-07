Gallo convoca 27 jogadores para Sul-Americano Sub-20

O técnico Alexandre Gallo anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá em janeiro do ano que vem, no Uruguai. O treinador escolheu 27 nomes que se apresentarão na Granja Comary ainda neste fim de ano, no dia 26 de dezembro, para iniciar a preparação.

Entre os chamados, destaque para os atacantes Gabriel, do Santos, Thalles, do Vasco, Carlos, do Atlético-MG, e Malcom, do Corinthians. Todos eles, mesmo com a pouca idade, já desempenham papel fundamental em suas equipes.

Mas a lista também conta com outros nomes que chegaram a ser titulares de seus times ao longo da temporada, como Marlon (Fluminense), João Pedro e Nathan (Palmeiras), Auro (São Paulo), Caju (Santos), Lorran (Vasco), Walace (Grêmio) e Marcos Guilherme (Atlético-PR).

Estes e outros jogadores participarão de um período de treinamentos até o dia 12 de janeiro, com interrupção apenas entre 30 de dezembro e 1 de janeiro para que os atletas possam celebrar a virada de ano. No mesmo dia 12, a delegação viaja para o Uruguai, onde estreia no Sul-Americano no dia 15, diante do Chile.

Além dos chilenos, o Brasil enfrentará no Grupo B do torneio, com sede em Maldonado: o Uruguai, no dia 17, a Venezuela, dia 19, e a Colômbia, no dia 23. Os três primeiros colocados de cada chave se classificam para o hexagonal final, que definirá o campeão.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-20:

Goleiros: Marcos (Fluminense), Georgemy (Cruzeiro) e Lucas Perri (São Paulo).

Zagueiros: Marlon (Fluminense), Nathan (Palmeiras), Eduardo (Internacional) e Leo Pereira (Atlético-PR).

Laterais: Auro (São Paulo), João Pedro (Palmeiras), Caju (Santos) e Lorran (Vasco).

Meio-campistas: Walace (Grêmio), Danilo (Braga), Matheus Biteco (Grêmio), Eduardo Henrique (Atlético-MG), Lucas Evangelista (Udinese-ITA), Nathan (Atlético-PR), Gerson (Fluminense) e Boschilia (São Paulo).

Atacantes: Carlos (Atlético-MG), Otávio (Porto-POR), Gabriel (Santos), Marcos Guilherme (Atlético-PR), Kennedy (Fluminense), Thalles (Vasco), Yuri Mamute (Botafogo) e Malcom (Corinthians).