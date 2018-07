Gallo convoca a seleção olímpica para amistosos em setembro no Catar

O técnico Alexandre Gallo anunciou nesta segunda-feira uma lista de 22 jogadores com idade olímpica para defender o Brasil em três amistosos que serão realizados no Catar. Os atletas integrarão a seleção brasileira sub-21 nas partidas diante de Egito, Catar e Líbano, entre os dias 1.º e 10 de setembro.

Os amistosos servirão como mais uma parte da preparação desta seleção para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Vale lembrar que apenas jogadores nascidos a partir de 1.º de janeiro de 1993 são elegíveis para a competição. A equipe olímpica já realizou alguns períodos de treinamento e inclusive disputou o Torneio de Toulon, no último mês de maio, no qual foi campeã.

Entre os 22 jogadores chamados nesta segunda-feira, metade atua no futebol europeu, com destaque para o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o lateral Wendell, do Bayer Leverkusen, o meia Rafael Alcântara, do Barcelona, e os atacantes Vinícius Araújo, do Valencia, e Vitinho, do CSKA Moscou.

Dos 11 que atuam no Brasil, três são do Internacional, clube que mais cederá atletas para os amistosos. Cruzeiro, com dois jogadores, além de Botafogo, Santos, Vitória, Grêmio, São Paulo e Atlético-PR são os outros times brasileiros com jogadores na seleção.

Destes nomes, alguns dos principais destaques são o zagueiro botafoguense Dória, o volante cruzeirense Lucas Silva, o meia gremista Luan, além dos atacantes Ademilson, do São Paulo, e Douglas Coutinho, que vem se destacando no Brasileirão pelo Atlético-PR.

Confira a convocação da seleção olímpica para os amistosos:

GOLEIROS - Ederson (Rio Ave-POR), Jacsson (Internacional).

ZAGUEIROS - Dória (Botafogo), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Vinicius (Lazio-ITA), Wallace (Braga-POR).

LATERAIS - Fabinho (Monaco-FRA), Gilberto (Internacional), Wendell (Bayer Leverkusen-ALE), Douglas Santos (Udinese-ITA).

MEIAS - Alison (Santos), Danilo (Braga-POR), Lucas Silva (Cruzeiro), José Wellison (Vitória), Luan (Grêmio), Rafael Alcântara (Barcelona-ESP).

ATACANTES - Ademilson (São Paulo), Alisson (Cruzeiro), Douglas Coutinho (Atlético-PR), Otávio (Internacional), Vinicius Araújo (Valencia-ESP), Vitinho (CSKA Moscou-RUS).