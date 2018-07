Gallo convoca seleção olímpica para amistosos com Paraguai e México

Pressionado depois do péssimo desempenho do Brasil no Sul-Americano Sub-20, que inclusive o tirou do cargo de coordenador das categorias de base da CBF, Alexandre Gallo anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção olímpica para dois amistosos. Ele chamou 23 nomes para as partidas contra os times olímpicos do Paraguai e do México, nos dias 27 e 29 de março, respectivamente.

Esta é a primeira convocação da seleção olímpica em 2015, ano em que a preparação para os Jogos do Rio de 2016 deve ser intensificada. Os amistosos contra Paraguai e México acontecerão em datas Fifa, justamente para que todos os clubes liberem os jogadores e Gallo possa trabalhar a equipe sem limitações.

A lista não conta com nenhuma grande surpresa e tem atletas que já foram inclusive chamados por Dunga para o time principal, casos dos meias Fred, do Shakhtar Donetsk, e Anderson Talisca, do Benfica.

Mas os destaques da seleção olímpica não param por aí. Lucas Silva, do Real Madrid, e Felipe Anderson, da Lazio, por exemplo, vivem grande momento e inclusive já foram especulados no time principal de Dunga. Além deles, Dória, do São Paulo, Douglas Santos, do Atlético-MG, Wendell, do Bayer Leverkusen, entre outros, são titulares absolutos de suas equipes.

A prova de que boa parte dos 23 nomes já conseguiu destaque no mundo do futebol é que 11 deles atuam no futebol europeu. Além dos já citados, Gallo chamou também o lateral Maicon, do Livorno, os zagueiros Rodrigo Ely, do Avellino, e Wallace, do Monaco, os meio-campistas Danilo, do Braga, e Rafinha Alcântara, do Barcelona, e o atacante Vinícius Araújo, do Standard Liège.

Confira os 23 nomes convocados para a seleção olímpica:

Goleiros - David (Criciúma), Jacsson (Internacional) e Jean (Bahia).

Laterais - Cláudio Winck (Internacional), Douglas Santos (Atlético-MG), Maicon (Livorno-ITA) e Wendell (Bayer Leverkusen-ALE).

Zagueiros - Dória (São Paulo), Luan (Vasco), Rodrigo Ely (Avellino-ITA) e Wallace (Monaco-FRA).

Meio-campistas - Danilo (Braga-POR), Fred (Shakhtar Donetsk-UCR), Lucas Silva (Real Madrid-ESP), Rafinha Alcântara (Barcelona-ESP), Rodrigo Caio (São Paulo) e Anderson Talisca (Benfica-POR).

Atacantes - Alisson (Cruzeiro), Erik (Goiás), Felipe Anderson (Lazio-ITA), Marcos Guilherme (Atlético-PR), Vinicius Araújo (Standard Liège-BEL) e Vitinho (Internacional).