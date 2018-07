Gallo convoca seleção sub-17 para semana de treinos

A lista tem poucos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. O principal nome é Kenedy, atacante do Fluminense que vem sendo aproveitado por Vanderlei Luxemburgo - já fez sete jogos na competição. Também atacante, Gabriel (antigo Gabibol) já jogou cinco partidas pelo Santos. O São Paulo vai ceder o zagueiro Lucas Silva (ex-Lucão), que regularmente fica no banco de reservas. Esses jogadores não vão poder participar da 18ª e da 19ª rodada do Brasileirão, as duas últimas do primeiro turno.

Boa parte do grupo que jogou o Sul-Americano Sub-17 foi mantida. O São Paulo é quem mais tem jogadores na convocação, cinco: o lateral Auro, o zagueiro Lucas Silva, o volante Gustavo, o meia Boschilla e o atacante Joanderson. O Atlético-PR cedeu quatro jogadores, enquanto Fluminense e Corinthians emprestarão três atletas. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Cruzeiro e Atlético-MG são os grandes que não têm jogadores convocados.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Marcos (Fluminense), Thiago (Flamengo) e Juliano (Atlético-PR)

Laterais - Lorran (Vasco), Auro (São Paulo), Abner (Coritiba) e Jeferson (Ponte Preta)

Zagueiros - Leo Pereira (Atlético-PR), Lucas (São Paulo), Eduardo e Leo Mendes (Inter)

Volantes - Danilo (Vasco), Maycon (Corinthians), Thiago Maia (Santos) e Gustavo (São Paulo)

Meias - Nathan (Atlético-PR), Indio (Vasco), Boschilia (São Paulo) e Gerson (Fluminense)

Atacantes - Caio Rangel (Flamengo), Mosquito (Atlético-PR), Tocantins (Corinthians), Joanderson (São Paulo), Gabriel (Santos) e Kenedy (Fluminense).