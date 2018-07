Gallo convoca sub-19 e desfalca times no Campeonato Brasileiro

Horas depois de participar da entrevista coletiva em que Dunga foi anunciado como técnico da equipe principal do Brasil, o técnico das categorias de base da seleção, Alexandre Gallo, anunciou a lista de 22 convocados para a disputa do Torneio de Cotif, em Valência (Espanha). Apesar de a competição ser sub-20, ele chamou apenas atletas nascidos até 1995, pensando no elenco do Sul-Americano Sub-20 do ano que vem.

Por conta da competição, diversos times do Brasileirão serão desfalcados. O Torneio de Cotif começa no próximo dia 10, mas o Brasil estreia dois dias depois, diante do Catar. A final está programada para 20 de agosto. Assim, os jogadores vão se ausentar dos seus clubes por pelo menos duas semanas, ficando ausentes das rodadas 14, 15 e 16 do Brasileirão.

Entre os jogadores que têm atuado com frequência nos seus clubes estão os são-paulinos Lucão e Boschilia, o colorado João Afonso, o gremista Mateus Biteco, Nathan e Mosquito, do Atlético-PR, além de Gabriel, titular e destaque do Santos.

Em Valência, o Brasil está no Grupo B, ao lado do Catar, do Equador, da China e do time sub-20 do Valencia. Na outra chave jogam Barcelona, Mauritânia, Argentina, Indonésia e Arábia Saudita.

Confira a lista da convocados:

GOLEIROS - Georgemy (Cruzeiro) e Marcos (Fluminense);

ZAGUEIROS - Igor Rabelo (Botafogo), Eduardo (Internacional), Lucão (São Paulo) e Marlon (Fluminense).

LATERAIS - Auro (São Paulo), Lorran (Vasco), Pará (Bahia) e William (Internacional);

MEIAS - Boschilia (São Paulo), Danilo (Braga-Portugal), João Afonso (Internacional), Eduardo (Atlético-MG), Mateus Biteco (Grêmio) e Nathan (Atlético-PR);

ATACANTES - Gabriel (Santos), Gerson (Fluminense), Kenedy (Fluminense), Mosquito (Atlético-PR), Thales (Vasco) e Yuri Mamute (Botafogo).