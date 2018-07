Gallo corta Boschilia e define seleção para o Sul-Americano Sub-20

O técnico Alexandre Gallo definiu o grupo de 23 jogadores que vão defender a seleção brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano a partir da próxima quinta-feira, no Uruguai. O treinador precisava realizar um corte na lista inicial de convocados e optou por descartar o meia-atacante Boschilia, do São Paulo.

Inicialmente, ainda em 2014, Gallo divulgou uma relação de 26 nomes, que acabou perdendo o volante Matheus Biteco, após pedido do Grêmio, o que o levou a chamar o santista Thiago Maia. Além disso, o atacante Carlos, do Atlético Mineiro, e o meia Otávio, do Porto, acabaram sendo cortados por lesões. Assim, restou a Gallo excluir um nome, e ele acabou se decidido por Boschilia.

Após a definição, Gallo e a CBF também divulgaram a numeração da seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20. A tradicional formação de 1 a 11, porém, não repete o time inicialmente escalado no último jogo-treino, pois Auro (13) foi o lateral-direito titular, além de Thiago Maia (17) e Gerson (21) terem começado jogando no meio-de-campo, assim como Kennedy (19) no ataque.

No último domingo, Galo escalou o time titular em jogo-treino contra o Macaé com a seguinte formação: Marcos; Auro, Marlon, Eduardo e Caju; Thiago Maia, Gerson e Nathan; Marcos Guilherme, Thalles e Kenedy. Nos minutos finais, Gabriel, Malcom e Wallace substituíram Thalles, Kenedy e Gerson, respectivamente.

Os titulares venceram a atividade por 2 a 1, com gols de Kenedy e Nathan, de pênalti. Éberson descontou para o Macaé. Na etapa final, Gallo escalou os reservas e Boschilia, posteriormente cortado, marcou o gol da seleção, que foi vazada por Fernando Santos.

Este foi o segundo jogo-treino da seleção brasileira na preparação para o Sul-Americano Sub-20, realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), pois na última terça-feira o time derrotou o Friburguense por 3 a 1, com gols de Gabriel, Léo Pereira e Thalles.

Agora, nesta segunda-feira, a equipe segue para o Uruguai, onde disputará o torneio, que classificará os quatro primeiros colocados para o Mundial Sub-20 deste ano, marcado para a Nova Zelândia.

A seleção brasileira está no Grupo B do Sul-Americano Sub-20 e vai estrear na competição na próxima quinta-feira, diante do Chile, às 20 horas, em Maldonado. Colômbia, Uruguai e Venezuela serão os outros oponentes brasileiros na primeira fase, com os três primeiros colocados da chave avançando para o hexagonal final.

Confira o grupo da seleção brasileira Sub-20 para o Sul-Americano e a numeração dos jogadores:

Goleiros: 1 - Marcos (Fluminense), 12 - Georgemy (Cruzeiro), 22 - Lucas Perri (São Paulo).

Laterais: 2 - João Pedro (Palmeiras), 6 - Caju (Santos), 13 - Auro (São Paulo), 16 - Lorran (Vasco).

Zagueiros: 3 - Eduardo (Internacional), 4 - Marlon (Fluminense), 14 - Nathan Cardoso (Palmeiras), 15 - Leo Pereira (Atlético-PR).

Meio-campistas: 5 - Walace (Grêmio), 8 - Lucas Evangelista (Udinese), 10 - Nathan (Atlético-PR), 17 - Thiago Maia (Santos), 18 - Eduardo Henrique (Atlético-MG), 21 - Gerson (Fluminense).

Atacantes: 7 - Gabriel (Santos), 9 - Thalles (Vasco), 11 - Marcos Guilherme (Atlético-PR), 19 - Kennedy (Fluminense), 20 - Malcom (Corinthians), 23 - Yuri (Botafogo).