Gallo corta Luan por lesão e chama Bressan para seleção olímpica

O técnico Alexandre Gallo precisou realizar um corte na seleção brasileira olímpica, que disputará nos próximos dias dois amistosos no País. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que o treinador cortou o zagueiro Luan, do Vasco, por lesão, chamando para o seu lugar Bressan, que chegou ao Flamengo no início do ano, vindo do Grêmio.

Capixaba, Luan vivia a expectativa de defender a seleção olímpica em casa, pois um dos amistosos da equipe dirigida por Gallo será disputado em Vitória. Mas ele acabou sendo cortado por causa da lesão que o impediu de participar do clássico entre Vasco e Flamengo no último domingo. E exatamente um jogador do clube rival acabou sendo chamado para a sua vaga.

Luan é o segundo zagueiro cortado por Gallo por causa de lesão antes dos primeiros amistosos da seleção olímpica em 2015. Antes, o treinador chamou Gustavo Henrique para a vaga de Dória. Na lista inicial, o treinador havia convocado outros dois zagueiros: Rodrigo Ely, do italiano Avelino, e Wallace, do francês Monaco e que iniciou a sua carreira no Cruzeiro.

Nesta terça-feira, a seleção brasileira olímpica faz o seu primeiro treinamento, às 17 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Vitória, palco do amistoso da próxima sexta-feira com o Paraguai, às 21h30. O outro duelo de preparação será com o México, em São Luís, no Castelão, no próximo domingo, às 17 horas.